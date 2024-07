Le ministre des Sports italien compare Gravina à Macron

Ça tire à balles réelles.

Dans les colonnes du média italien Il Foglio, Andrea Abodi – ministre des Sports et de la Jeunesse italien – a rafalé Gabriele Gravina – président de la Fédération italienne de football – en le comparant à Emmanuel Macron et à sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale : « (Gravina) a jugé suffisant, à ce stade, d’anticiper la date des élections sans une confrontation opportune et souhaitable au sein du conseil fédéral (Gravina, dont le mandat court jusqu’en 2025, a avancé l’élection du nouveau président de la Fédé au 4 novembre prochain, NDLR). Comme l’a fait, toute proportion gardée, le président français Macron », lance Abodi. Cet épisode fait suite à l’élimination précoce de la Nazionale – tenante du titre – à l’Euro, en huitièmes de finale contre la Suisse, qui a placé Gravina en fâcheuse posture.

