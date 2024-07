La fierté des Français après leur victoire aux tirs au but

Une victoire aux pénos, ça se célèbre !

Après sa victoire face au Portugal, l’équipe de France est bel et bien en demi-finales de l’Euro, et les joueurs n’ont pas caché leur fierté d’être passés en demies. Auteur de quatre arrêts, dont un énorme devant Vitinha, Mike Maignan est passé au micro de M6 à l’issue de la rencontre. Si lui, le spécialiste des tirs au but, n’a pas arrêté de tentative portugaise, il est souvent parti du bon côté et a surtout vu João Félix envoyer sa tentative sur le poteau. « Je suis heureux, heureux pour tout le monde, parce que ce soir, c’était un match pas facile, avec une grosse nation en face. On savait que ça allait être un match compliqué, s’est-il exprimé. On a été solides défensivement, on les a mis en difficulté aussi. On a été jusqu’au bout avec la mentalité et c’est ce qui a fait la différence. Arrivé aux tirs au but on n’a pas tremblé, ça a fait la différence avec eux. »

Du côté de William Saliba, encore très solide défensivement, même son de cloche, avec une petite dédicace à son gardien : « Aujourd’hui, ce n’était pas un match facile. Le Portugal, c’était l’une des meilleures équipes du tournoi. On a beaucoup souffert aussi, on a eu des occasions, a déclaré le défenseur d’Arsenal. Un grand merci à Mike qui nous a gardés dans le match, et voilà, on a essayé de défendre tous ensemble et de ne pas lâcher. On prend la qualification aujourd’hui. » Au-delà même de la qualification, Saliba pense déjà à voir un peu plus loin et se concentre déjà sur la demi-finale, soulignant la solidité défensive des siens. « On est contents d’avoir fait un clean sheet parce que devant ils avaient des bons clients, a-t-il ensuite répliqué. Voilà, maintenant il en reste deux j’espère, et on espère aller jusqu’au bout. Depuis le début de la compétition, on a la chance d’être très solide, de défendre tous ensemble, parce qu’il n’y a pas que la défense, il y a aussi les milieux et les attaquants qui défendent et il y a Mike aussi qui nous sauve quand on ne fait pas le taf. »

Saliba et Maignan, taille patron jusqu’au bout.

