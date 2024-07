La belle histoire entre Mbappé, Cristiano Ronaldo... et Jean-Charles De Bono

Le storytelling de la semaine.

Vendredi, Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo se feront face sur une pelouse pour la cinquième fois. Leur première rencontre, elle, ne s’est pas faite sur un terrain, mais dans une zone mixte, le 8 décembre 2009, jour de venue du Real Madrid au stade Vélodrome de Marseille en Ligue des champions. Descendu de Bondy spécialement pour voir à l’œuvre son idole CR7, Mbappé, 10 ans, assiste en tribune au doublé du Portugais et parvient même à approcher le Portugais dans les coursives du stade (grattant autographe et photo), grâce à l’aide de deux hommes croisés par hasard : le regretté Pape Diouf – qui venait de lâcher la présidence de l’OM – et surtout Jean-Charles De Bono – ancien milieu du club dans les années 1980 et consultant pour OM TV à l’époque. « J’imagine que Pape m’a dit quelque chose comme “Fais-le descendre, le petit”. On ne peut pas se douter qu’un minot à qui on permet de rencontrer Cristiano Ronaldo sera Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France. Il dit qu’il s’est souvenu d’un “chauve d’OM TV”, ça ne pouvait être que moi », raconte De Bono dans L’Équipe.

Car l’histoire ne s’arrête évidemment pas là, et a trouvé un prolongement quinze ans plus tard. Mardi, JCDB a reçu un coup de téléphone de Fayza Mbappé, la mère de Kylian, l’invitant à venir assister au Portugal-France de ce vendredi, à Hambourg : un beau geste de remerciement et aussi un joli clin d’œil, alors que cette rencontre sera peut-être la dernière opposition entre Kyks et Cristiano. « C’est une démarche incroyable, je croyais au départ que c’était un canular, lâche De Bono pour le média Football Club de Marseille. C’est complètement fou qu’il puisse se souvenir de ça, et d’avoir fait des recherches pour me retrouver. Humainement, je trouve que c’est extraordinaire. Je ne me rappelais plus du tout cette histoire. C’était à l’époque où je travaillais pour OMTV avec Pape Diouf. Ça montre vraiment qu’au-delà de son immense talent de footballeur, il a aussi un grand cœur. »

Pour l’instant la plus belle action du capitaine français dans cet Euro.

Pape Diouf et Jean-Charles De Bono en 2008

