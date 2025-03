Mesut Özil renié par le Werder Brême pour ses positions politiques

Mesut, ce tonton gênant de la famille Werder.

Les dirigeants du Werder Brême ne laissent pas passer les positions controversées de Mesut Özil. Le club allemand organise ce samedi 22 mars un match de retraite pour Diego Ribas, passé au club entre 2008 et 2010, mais n’a pas convié l’ancien milieu d’Arsenal. En cause, ses prises de position politiques.

Ses liens avec Erdoğan posent problème

« Nous avons convenu avec Diego de ne pas inviter Mesut Özil en raison de ses récentes actions qui ne représentent pas les valeurs du club », écrit le Werder Brême dans un communiqué. L’actuel douzième de Bundesliga pointe du doigt la proximité de l’ex-joueur avec le régime du président turc Recep Tayyip Erdoğan, mais aussi avec les Loups gris, une organisation armée ultranationaliste turque, décrite comme néofasciste. En 2023, l’Allemand poste fièrement ses abdos en sortant d’une séance de sport et dévoile au grand public un tatouage symbole du mouvement, de quoi créer la polémique. L’organisation a déjà été interdite en France et est surveillée par la police en Allemagne.

Plus récemment, Mesut Özil a fait son entrée en politique en Turquie. En février dernier, l’Allemand d’origine turque intègre le conseil décisionnel central de l’AKP, formation politique d’Erdoğan. Cette amitié a notamment fait parler d’elle en 2019, lorsque le champion du monde 2014 a pris pour témoin de mariage le dirigeant turc.

Le Werder Brême ne fait pas les choses à moitié. En plus de l’ancien Gunner, c’est l’ancien gardien Tim Weise (2005-2012) qui n’a pas non plus été invité pour l’événement, après avoir déclaré soutenir l’extrême droite allemande. En novembre 2024, le club allemand avait aussi montré ses désaccords avec les propos jugés extrémistes d’Elon Musk en décidant de quitter son réseau social X.

À gauche avec le pied, mais à droite dans la tête, le Mesut.

