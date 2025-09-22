S’abonner au mag
  • J4- Werder Brême-Fribourg (0-3)

Le gardien de Fribourg signe son deuxième record fou de l’année en Bundesliga

Il s’appelle Noah Atubolu.

Ce week-end, Fribourg s’est imposé sur le score de 3-0 sur la pelouse du Werder Brême. Fait marquant de ce match, Noah Atubolu a repoussé un penalty de Romano Schimd à la 59e minute, lui permettant d’entrer dans l’histoire du championnat allemand.

Comment ? Tout simplement en ayant stoppé son cinquième péno d’affilée après avoir déjà sorti ceux d’André Silva, Florian Wirtz, Kevin Volland et Josip Juranović. Voilà ce qui se passe quand on doit faire face à un grand gaillard d’1,90 mètre, qui a donc effacé le précédent record qui appartenait à Olivier Baumann.

Son second record de l’année

Noah Atubolu est en passe de devenir un adepte des records : en mars dernier, le portier de 21 ans s’était illustré en restant invincible pendant 609 minutes en championnat. Avant que Benjamin Šeško ne mette un terme à cette folle série lors de laquelle il avait détrôné Richard Golz (510 minutes durant la saison 2001-2002).

La muraille de Fribourg.

Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg

