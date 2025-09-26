S’abonner au mag
Kane (encore) record avec le Bayern

Bayern Munich 4-0 Werder

Buts : Diaz (22e), Kane (s.p., 45e et 65e), Laimer (87e) pour les Bavarois

Le record du FC Nantes n’aurait pas tenu très longtemps en Allemagne.

Cinq matchs, cinq victoires, 22 buts marqués, 3 encaissés. Vainqueur du Werder (4-0), le dragster du Bayern Munich continue d’aller plus vite que tout le monde en Allemagne. Son attaquant Harry Kane, encore buteur, est aussi très rapide. L’Anglais devient le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts avec un club du top 5 européen. L’ancien de Tottenham passe cette barre en… 104 matchs, alors que Cristiano Ronaldo et Erling Haaland ont réussi cette performance en 105 rencontres. Et encore, Karl Hein, le gardien du Werder, l’a empêché d’en marquer deux ou trois de plus ce soir. Avec le Bayern, le Nine était déjà devenu le premier joueur anglais à inscrire dix buts en une saison de Ligue des champions, ou encore le premier joueur à être décisif contre les 17 équipes de Bundesliga.

Sinon, Luis Díaz a marqué du genou un but pourtant promis à Jonathan Tah, d’une belle madjer, et Konrad Laimer a alourdi le score. Le Bayern a rendez-vous mardi en Ligue des champions, contre Paphos.

L’Oktoberfest est bien célébré.

Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg

