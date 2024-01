Le Bayern Munich chute à domicile contre le Werder Brême

Bayern Munich 0-1 Werder Brême

But : Weiser (59e)

Elle est là, la première surprise de l’année.

Dépassé par les transitions du Werder Brême, le Bayern Munich s’est effondré à domicile (0-1) ce dimanche.

Passé dans le dos de la défense bavaroise, Nick Woltemade est le premier à solliciter Manuel Neuer (9e), avant que le portier n’enlève une frappe de Mitchell Weiser qui semblait filer vers la lucarne (24e). Le bloc très haut du Bayern Munich s’est de nouveau fait peur en étant transpercé par une course de Justin Njinmah, démarrée de son camp. L’attaquant du Werder, seul en contre, trouve le chemin des filets, mais est douché par l’arbitrage vidéo quelques instants plus tard pour une faute au départ de l’action (26e). Après ces secousses, les hommes de Thomas Tuchel n’ont plus lâché le cuir en première période, sans pour autant se montrer dangereux.

Ce qui devait arriver arriva donc dans le deuxième acte. Très en vue depuis le début de la rencontre, Mitchell Weiser se joue d’Alphonso Davies grâce à un crochet intérieur, avant de décocher une frappe lourde sous la barre munichoise (0-1, 59e). Enfin réveillés, Leon Goretzka et Harry Kane s’échangent des passes de la tête dans la surface adverse, sans jamais tirer (73e). Leroy Sané, lui, tente sa chance de loin et oblige Michael Zetterer à se détendre (79e). Le gardien du Werder sera encore impérial face à la tentative du crâne de Mathys Tel (87e) alors que le Français voit ses frappes flirter avec le poteau (88e et 90e+5). Asphyxiés, les Vert et Blanc ne craquent pas et s’offrent le scalp du mastodonte national.

Le Bayern Munich laisse le Bayer Leverkusen s’envoler en tête du classement avec sept points d’avance.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Davies (Tel, 65e), De Ligt, Upamecano, Laimer – Guerreiro (Goretzka, 65e), Kimmich (Müller, 65e) – Sané, Musiala, Coman (Choupo-Moting, 84e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Werder (3-5-2) : Zetterer – Jung, Friedl, Stark – Agu (Deman, 89e), Stage, Lynen, Schmid (Kownacki, 84e), Weiser – Woltemade (Borré, 65e), Njinmah (Gross, 89e). Entraîneur : Ole Werner.

Le Bayern s'impose facilement face au Werder