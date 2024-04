Pikachu électrise Boca Juniors

Pika Pika a mangé Boca Boca.

Boca Juniors n’est pas qualifié pour la Copa Libertadores cette saison, et le club xeneize participe à la Copa Sudamericana, l’équivalent de la Ligue Europa. Jeudi soir, les Argentins se déplaçaient au Brésil pour affronter Fortaleza et ils sont repartis les valises pleines, frappés de plein fouet par le plus célèbre des Pokémons. En effet, le piston droit du 10e du dernier championnat brésilien, Yago Pikachu, qui se fait appeler ainsi car il est fan de la série, a inscrit un doublé, pour faire tomber le club huit fois champion du continent au total. Son quatrième but en trois matchs dans la compétition.

Une belle demi-volée puis un but de renard derrière un ballon contré lui ont permis de battre par deux fois Chiquito Romero. Deux buts inscrits en huit minutes qui ont plié l’affaire pour les Brésiliens, qui menaient déjà 2-1 à ce moment-là et un doublé qui a permis à son équipe de l’emporter 4 à 2 face aux Argentins, favoris de la poule, mais pour l’instant deuxièmes avec quatre points, quand Fortaleza en compte neuf. Voilà en tout cas une raison de plus de suivre le Brasileirão.

Il faisait déjà partie de l’équipe type manga, il fera peut-être partie de celle de la Sudamericana.