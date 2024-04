Boca Juniors jouera son deuxième match de Copa Sudamericana avec un huis clos partiel

Et la sentence est irrévocable.

Opposé ce mardi aux Paraguayens du Sportivo Trinidense en Copa Sudamericana, Boca Juniors se voit imposer la sanction d’un huis clos partiel par la CONMEBOL. L’annonce fait suite aux comportements racistes de certains supporters du Xeneize, lors du match aller des demi-finales de la Copa Libertadores 2023, opposant Boca à Palmeiras. Le club argentin a communiqué sur X la sanction, suivie d’un « Hoy y siempre, basta de racismo » (« Aujourd’hui et pour toujours, plus de racisme »)

Hoy y siempre, basta de racismo 💙💛💙 pic.twitter.com/bPITcGyGJk — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2024

Boca est également condamné à verser une amende de 100 000 dollars et devra afficher en tribunes des drapeaux condamnant le racisme. Le club a tenu à rappeler à l’ordre ses fans : « Nous appelons les supporters à réfléchir et à vivre le match avec la passion qui nous caractérise, mais loin de toute forme de manifestation raciste et d’actes xénophobes. »

Histoire qu’on ne vire pas « Xeneizephobes ».

