Agüero joue l’entremetteur pour envoyer Balotelli à Boca

Why always him ?

En fin de contrat avec Adana, Mario Balotelli se cherche une nouvelle destination. L’attaquant de 33 ans, auteur de sept buts cette saison, a évoqué son avenir lors d’un stream avec son ancien coéquipier Sergio Agüero. Dans la conversation, l’Italien a glissé une information qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd : « Mon rêve est de jouer à la Bombonera. Je préfère Boca plutôt que River. » Ce à quoi le Kun a réagi en prenant son téléphone pour joindre… Juan Roman Riquelme, le nouveau boss du club azul y oro.

El Kun le mandó un audio a Román ¡para que Balotelli juegue en Boca! 📺 #MiraloEnStarPlus | #ElKunEnStarPlus pic.twitter.com/4JzF5Df7XW — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2024

« Salut, Romi. Je suis en train de regarder City – West Ham avec Mario Balotelli et je t’informe que son rêve est de jouer pour Boca. Maintenant, il est tout à toi, il est libre en juin », a-t-il enregistré comme message vocal, décrochant ainsi un sourire de Balotelli. Le natif de Palerme a déjà connu onze clubs et cinq pays différents (Italie, Angleterre, France, Turquie, Suisse) depuis le début de sa carrière, et ne semble pas encore prêt à raccrocher.

Une doublette Cavani-Balotelli ? Bienvenue en 2012 !