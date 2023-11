Mario Balotelli sain et sauf après un accident de voiture

Dans la soirée du jeudi 23 novembre, Mario Balotelli est sorti indemne d’un accident de voiture vers Brescia, sa ville d’origine. C’est le média italien Giornale di Brescia qui l’a annoncé. Dans le papier, il est écrit que l’attaquant italien était seul et n’aurait percuté aucune autre voiture. De plus, on apprend qu’il aurait refusé de se soumettre à un alcootest. Cette nouvelle ne va pas jouer en faveur de sa volonté de revenir chez les Azzurri.

💥 Mario Balotelli ha sufrido un accidente de coche en Brescia 😳 Según un responsable de la policía local, se negó a someterse a la prueba de alcoholemia 👉🏻 Está ileso y así salió del coche 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/vSj2fEZ8aY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2023

L’attaquant, passé par l’Inter Milan, Manchester City ou encore Nice, évolue aujourd’hui à l’Adana Demirspor, en Turquie (3 buts en 5 matchs). Déjà blessé au genou, Mario Balotelli semblait être touché après l’accident malgré l’aide des médecins.

Une mise à jour s’impose : appelons-le désormais Super Mario Kart.

