Sérgio Conceição prolonge avec le FC Porto

Son échec en championnat ne lui aura pas coûté sa place.

Le FC Porto a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de son coach Sergio Conceição. Le nouveau bail du technicien portugais court jusqu’en 2028. « C’est pour garantir que nous continuerons à gagner », a affirmé le président du club Pinto da Costa. « Depuis son arrivée au FC Porto, il est l’entraîneur le plus titré, celui qui s’est assis le plus souvent sur le banc et celui qui a remporté le plus de victoires dans l’histoire du club », peut-on lire sur le site du club portugais.

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

Cette saison, les Bleu et Blanc sont en difficulté en championnat. Ils sont largués à la 3e place, à dix-huit points du Sporting. À Porto, Conceição a notamment remporté trois championnats et trois coupes du Portugal. L’ancien ailier du club était arrivé chez les Dragões en 2017, après une bonne saison avec le FC Nantes.

Dommage pour Kita, qui aurait pu en faire son 4226e entraîneur.