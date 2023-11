Benfica retourne le Sporting dans le derby de Lisbonne

SL Benfica 2-1 Sporting

Buts : Neves (90e+4) et Tengstedt (90+9e) pour le SLB // Gyokeres (45e) pour les Leões

Expulsion : Inacio (51e)

Miracle dans la capitale.

Le Sporting est tombé en championnat pour la première fois de l’année. Et le bourreau s’appelle Benfica, pourtant mené au score à la 90e+2 ce dimanche soir… Au terme d’une fin de match complètement dingue, les hommes de Roger Schmidt ont trouvé par deux fois le chemin des filets dans le temps additionnel de ce 178e derby de Lisbonne renversant (2-1). En supériorité numérique peu avant l’heure de jeu, les Águias ne semblaient pas réussir à trouver la faille dans le piège tendu par Rúben Amorim. Un piège qui fonctionnait à merveille, puisque Gyokeres avait ouvert le score d’un coup de canon (0-1, 45e) avant de regagner les vestiaires. Mais ça, c’était avant que le SLB renverse la table.

Une frappe de Rafa Silva depuis l’entrée de la surface sur la barre transversale (12e), et une tentative lointaine d’Ángel Di María (77e) – bien stoppée par Adan qui n’avait jusque-là pas grand-chose à se mettre sous la dent – et puis plus rien. Benfica n’avait rien montré de plus avant d’entrer dans les ultimes minutes de ce rendez-vous. Réduits à dix à la suite de l’expulsion d’Inacio (51e), les Leões ont finalement concédé l’égalisation sur corner. Au bon endroit au bon moment, João Neves contrôle parfaitement le ballon avant d’enchaîner d’une demi-volée parfaite (1-1, 90e+4). La magie opère dans la foulée quand Tengstedt, tout juste entré en jeu, marque le but de la victoire au bout de la soirée (2-1, 90e+9).

Non, la notion de mérite n’existe pas dans le football. Et oui, Benfica prend la première place de la Liga.

SL Benfica (3-4-3) : Trubin – António Silva, Otamendi (cap.), Morato – Neves, Florentino (Tengstedt, 64e), J.Mario (Guedes, 87e), Aursnes – Di Maria, Musa (Cabral, 64e), Rafa Silva. Entraîneur : Roger Schmidt.

Sporting (3-4-3) : Adan – Diomande, Coates, Inacio – Esgaio, Hjulmand, Morita (Paulinho, 85e), Matheus Reis (Santos, 73e), Edwards (St. Juste, 57e), Gyokeres, Goncalves (Trincao, 73e). Entraîneur : Rúben Amorim.

