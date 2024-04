Le Sporting tout proche du titre après sa victoire contre Benfica

Sporting 2-1 Benfica

Buts : Catamo (1e et 90e+1) pour les Lions // Bah (45e+2) pour les Aigles

Explusion : Aursnes (90e+9)

Il ne fallait pas louper une seule seconde de ce match !

Quatre jours après la demi-finale retour de Coupe du Portugal qui a vu la qualification des Leões, le Sporting et Benfica se retrouvaient de nouveau, en championnat, pour un derby électrique, mais surtout décisif dans la course au titre, qui est finalement revenu aux locaux (2-1). Mis sur orbite par un but de Geny Catamo dès la première minute de jeu, consécutif à un bon pressing collectif d’entrée, le leader de la Liga Portugal a pourtant vu Benfica revenir en fin de première période. Car s’ils ont ouvert le score dans les premières secondes, Angel Di Maria leur a répondu en déposant un coup-franc sur la tête d’Alexander Bah ou bout du temps additionnel de ce premier acte.

⏹ É SPORTING! É SPORTING! É SPORTING! 🟢⚪ OS 3 PONTOS FICAM EM ALVALADE!!! 💚 ⚽ Geny Catamo (2)#SCPSLB // 2-1 pic.twitter.com/6TjWfqLarx — Sporting CP (@SportingCP) April 6, 2024

Si la star locale, Viktor Gyokeres, n’a pas marqué, il a pesé sur la défense de Benfica, touchant même la barre en seconde période. Et alors qu’on se dirigeait vers un match nul qui ne convenait vraiment à personne à part aux amateurs de suspense, tout a basculé en deux actions. Seul au second poteau, après un corner cafouillé, Daniel Bragança a d’abord manqué la balle de match. Frustrés et ayant l’impression d’avoir raté la balle de titre, les supporters du Sporting ont finalement pu exulter une minute plus tard, sur une sublime demi-volée de l’extérieur du pied du héros du soir, Geny Catamo. Un but extraordinaire qui permet au Sporting de prendre une vraie option sur le titre. C’est la 14e victoire du Sporting en autant de rencontres à domicile cette saison. Un ratio de champion pour un club qui compte désormais quatre points d’avance en tête du championnat, avec un match en moins. Les célébrations des joueurs au coup de sifflet final, et la communion avec le public, laissaient en tout cas transparaître un vrai soulagement pour les Leões, qui vont pouvoir savourer leur fin de saison.

C’est donc ça le cadeau d’adieu de Rúben Amorim au Sporting ?

