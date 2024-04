Pau López : « Je ne suis pas fort aux tirs au but »

Sacré coup de poker.

Héroïque dans la séance de tirs au but face à Benfica jeudi, qui a permis à l’Olympique de Marseille de retrouver le dernier carré d’une compétition européenne, Pau López a fait une confession plutôt étonnante en zone mixte après la rencontre. Le gardien phocéen l’assume, il n’est pas doué dans l’exercice, mais une stratégie préparée en amont a fait toute la différence.

Great stops from Pau López, Trubin, Kovář, Fabiański and Maignan… 🧤 Which keeper made the best save?@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/kcyWj1FbgK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 18, 2024

« Ce matin, on a parlé, et Ruben a eu l’idée de changer un peu et de décider avant le match où aller. Je savais avant le match où est-ce qu’il fallait aller, comme ça je n’avais pas à y penser pendant la rencontre. Et cette fois, on a fait 4 sur 4 (plongeons du bon côté, NDLR), a dévoilé le portier marseillais. Je connais mes points forts et mes points plus faibles. J’assume, j’essaie de m’améliorer. Aujourd’hui, on a fait différemment et ça a marché. Je suis content. » Hors séance de tirs au but, Pau López a un bilan de 44 penaltys encaissés pour 5 évités.

Emiliano, lui, a malheureusement la recette.