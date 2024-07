Ce qu’il faut retenir de la première conférence de presse de Mason Greenwood à Marseille

L’opération séduction a commencé, et il y a du boulot.

Ça y est, c’est bien officiel : Mason Greenwood est un joueur de l’Olympique de Marseille, et ce, malgré les grandes protestations de supporters ou de différentes associations féministes. En conférence de presse ce vendredi, l’ailier anglais a pu s’exprimer pour la première fois, tout en contrôlant les sujets de discussion. Sur son arrivée à l’OM, Greenwood a tenu le discours traditionnel des nouvelles recrues : « Ça se voit que Marseille c’est une ville extraordinaire tout comme les infrastructures du club, le centre d’entraînement, l’équipe et mes coéquipiers. Même si je suis là depuis quelques jours, je me sens déjà chez moi ici, à la maison. »

Bien évidemment, les questions sur son passé judiciaire et les preuves surgissant sur les réseaux sociaux ont été posées, mais le silence était de mise pour l’intéressé et les dirigeants olympiens : « Je comprends les questions, je ne veux pas trop en parler ni entrer dans les débats et les polémiques. J’en ai déjà parlé jeudi avec les supporters et j’en ai parlé la saison passée. J’ai envie d’aller de l’avant, j’ai envie de faire partie de l’Olympique de Marseille. Je veux que moi, ma compagne et ma petite fille soyons heureux à Marseille. Mon intention est vraiment de me concentrer sur la partie footballistique. »

Un autre journaliste tente ensuite de poser une question sur les accusations dont il fait l’objet, mais le service de communication de l’OM coupe la question : « Que du sportif, c’est ce qu’il a demandé qu’on fasse. » Face à l’insistance du journaliste qui pose tout de même sa question, le joueur a été tenu au silence à côté d’un Pablo Longoria visiblement agacé.

Ambiance.

