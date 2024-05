Juan Bernat dit au revoir au Benfica après une saison semée d’embûches

Sept pauvres matchs et 284 minutes.

C’est le maigre bilan de la saison de Juan Bernat, prêté sans option d’achat par le PSG au Benfica depuis l’été 2023. Alors que son bail chez les Aigles arrive à échéance en juin prochain, l’Espagnol n’aura jamais réussi à s’imposer à Lisbonne. Troisième larron d’un poste de latéral gauche dominé par Fredrik Aursnes et Álvaro Carreras, le joueur de 31 ans va revenir à Paris après une saison difficile, la faute à une pubalgie qui l’a tenu éloigné des terrains de novembre à mars.

« Une saison très difficile pour moi s’achève. Une saison au cours de laquelle, après avoir essayé de ne pas passer sous le bistouri à cause de ma pubalgie, j’ai finalement dû le faire et cela m’a tenu à l’écart des terrains pendant toute l’année, a regretté Bernat. Je suis très peiné de ne pas avoir pu faire ce que j’aime pendant si longtemps et de ne pas avoir pu profiter davantage de ce grand club, mais le football est ainsi fait et il n’y a pas d’autre solution que de l’accepter et de continuer à travailler dur. Au moins, j’ai pu terminer l’année sur le terrain et je suis complètement rétabli. »

Entre Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi et Renato Sanches, bon courage au PSG pour trouver une porte de sortie à tous ces lofteurs de retour dans la capitale.