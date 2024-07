L’OL se penche aussi sur le cas Mason Greenwood

Rude bataille pour savoir quel sera le pire Olympique.

Premier coup de tonnerre dans le mercato estival en Ligue 1 ! Alors que l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Manchester United pour recruter Mason Greenwood cet été, rien n’a encore été signé avec le joueur. Ainsi, l’OL pourrait chiper l’attaquant anglais à son rival, d’après les informations de Foot Mercato. Prêté à Getafe la saison dernière, le joueur de 22 ans ne voit pas les clubs lui dérouler en nombre le tapis rouge, car son cas fait plus que diviser en raison des accusations de tentative de viol et de violence conjugale sur sa petite amie, Harriet Robson, avant d’être blanchi, et pourrait donc trouver refuge en France.

Malgré la décision de justice, faire signer un homme avec un aussi lourd passé peut refroidir. À Marseille, Roberto De Zerbi a maladroitement botté en touche, mardi, en conférence de presse : « Je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. » Pierre Sage et les dirigeants de l’OL n’ont pas encore été interrogés sur le cas de l’Anglais, mais il va falloir mieux travailler la communication.

Après avoir accueilli Jérôme Boateng à Lyon, un tel transfert ne serait pas étonnant.