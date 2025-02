John van’t Schip nouveau sélectionneur de l’Arménie

Un choix pas cheap du tout.

La fédération arménienne de football a intronisé ce lundi John van’t Schip à la tête de sa sélection nationale. Le Néerlandais de 61 ans prendra ses fonctions à partir du 1er mars prochain pour une durée d’un an, assortie d’une année supplémentaire. L’ancien international néerlandais champion d’Europe en 1988 arrive avec son ancien partenaire Aron Winter, également ancien Oranje, qui sera son entraîneur adjoint.

John van’t Schip is Armenia national team new head coach #Armenia #ArmeniaNationalteam pic.twitter.com/VdberS4FVe — Football Federation of Armenia (@OfficialArmFF) February 17, 2025

John van’t Schip retrouve la tête d’une sélection nationale après avoir été le sélectionneur de la Grèce entre 2019 et 2021. Il avait également été adjoint de Marco van Basten lorsque ce dernier était le sélectionneur des Pays-Bas de 2004 à 2008. Sa dernière expérience sur un banc remontait à l’année dernière, lorsqu’il avait pris les rênes de l’Ajax Amsterdam entre le 30 octobre 2023 et la fin de saison en juin 2024 et était ensuite devenu directeur technique du club néerlandais.

Un beau coup pour la centième nation au classement FIFA.

