Le Portugal déroule en Arménie

Arménie 0-5 Portugal

Buts : Félix (10e et 61e), Ronaldo (21e et 46e) et Cancelo (32e)

Vive l’Arabie saoudite !

Grâce notamment à des doublés de Cristiano Ronaldo et João Félix, le Portugal s’est baladé en Arménie (0-5). Une entrée en matière parfaite dans ces éliminatoires pour la prochaine Coupe du monde. Une victoire très tranquille dessinée en à peine une demi-heure. Une tête de Félix sur un centre de João Cancelo d’abord (0-1, 10e), une finition de près de Ronaldo à la tombée d’une offrande de Pedro Neto ensuite (0-2, 21e), une frappe gagnante du latéral après un ballon mal repoussé enfin (0-3, 32e).

🇦🇲 - 🇵🇹 🚀 Quelle frappe SURPUISSANTE de Cristiano Ronaldo pour inscrire un doublé dès le retour des vestiaires ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/Von41BBlaS — L'Équipe (@lequipe) September 6, 2025

Malgré plusieurs grosses occasions – notamment pour Nuno Mendes ou João Neves (qui aura touché le poteau) –, les Portugais doivent attendre le début de la seconde période pour continuer de soigner la différence de buts sur un pétard de CR7 (0-4, 46e). Son 140e caramel en 222 sélections, rien que ça. Un doublé qui inspire son nouveau coéquipier en club João Félix, qui l’imite d’une petite aile de pigeon (0-5, 61e). Le récent vainqueur de la Ligue des nations est bien lancé dans ces qualifications.

Et aucun joueur du PSG sorti sur blessure en prime.

