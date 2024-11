Les Îles Féroé gagnent enfin un match de foot !

Et certains se plaignent d’aller seulement en demi-finales de l’Euro…

Le 25 septembre 2022. Voilà à quand remontait le dernier succès des Îles Féroé, qui s’étaient alors imposées face à la Turquie (2-1). Mais la disette s’est enfin arrêtée ce jeudi alors que les Féroïens sont allés s’imposer en Arménie (0-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue des nations (Ligue C). Le héros national se nomme Viljormur Davidsen, qui a converti un penalty à la 33e minute de jeu pour offrir la victoire aux Îles Féroé.

Armenia 🇦🇲 – Faroe Islands 🇫🇴 0-1 Viljormur Davidsen, 33 pen

On the 10. anniversary of the great victory in Pireus against Greece the Faroe Islands have won again.

This time a hard fought victory in Jereven #football pic.twitter.com/fkL3OxInoJ

