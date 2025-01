Sans électricité, le KÍ Klaksvík éclaire son entraînement… aux phares de voiture

Un club phare, sans conteste.

Il y a un an, le club des Îles Féroé Klaksvík faisait parler de lui après une folle épopée européenne, aboutissant sur leur qualification en Ligue Conférence (C4). Une première pour une équipe féringienne. Un an et demi plus tard, l’équipe de l’île aux moutons refait parler d’elle, de manière plus insolite cette fois.

Phares et lampe ventrale

Privée d’électricité sur son terrain ce mercredi soir, l’équipe première de Klaksvík s’est quand même entraînée. Sur une vidéo diffusée par le club, on y aperçoit les joueurs en train de faire du foncier… avec les phares d’une voiture et une lampe ventrale comme seules sources de lumière ! Une scène complètement lunaire, que le club féringien préfère prendre à la rigolade : « No power ? No problem », écrit-il sur X.

Heureusement que la conservation de balle n’a pas été filmée.

