Nouvelle destination pour Cédric Yambéré

Après avoir tenu tête à Lille, Klaksvík prospecte maintenant chez les anciens de Ligue 1 !

Qualifié en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire cette saison, le KÍ Klaksvík a mis un joli coup de projecteur sur son championnat et sur lui-même surtout ! Dernière preuve en date, le club féroïen vient d’annoncer la venue de Cédric Yambéré. L’international centrafricain, qui compte 107 matchs en Ligue 1, est notamment passé par les Girondins de Bordeaux, le Dijon FC ou encore Orléans. Ce ne sera pas sa première expérience en dehors de l’Hexagone, puisque le défenseur a déjà connu la Russie, Chypre, l’Arabie Saoudite, la Grèce ou encore la Belgique. Cette saison, il n’a disputé que trois rencontres sous le maillot du Doxa Katokopias dans le championnat chypriote. Reprise du championnat prévue le 10 mars prochain, pour celui qui collectionne les clubs les plus improbables depuis le début de sa carrière.

Bienvenue Cédric! 💙

We are proud to announce the signing of Cédric Yambéré!

Yambéré (33) joins on a deal for the upcoming season.

He has played 107 matches in the French Ligue 1 and has won 13 caps for the Central African Republic national team.

Welcome! 💙 pic.twitter.com/uTy1Xlczl5

— KÍ (@KI_Klaksvik) February 27, 2024