Klaksvík crée l'exploit contre Häcken et jouera une Coupe d'Europe !

La vente de poissons va battre des records aux Îles Féroé ce jeudi !

Klaksvík avait déjà réalisé l’exploit de l’été au tour précédent en mettant Ferencvaros à la porte de la course à la Ligue des champions. Cette fois, on peut peut-être parler d’exploit de l’année. Ce mercredi soir, le club des Îles Féroé a créé une nouvelle sensation en éliminant le club suédois d’Häcken. Le match aller s’était terminé sur un 0-0 des familles, le match retour a été beaucoup plus décousu. Et pour cause, les deux formations ont dû aller en prolongation puisqu’il y avait 2-2 au bout de 90 minutes. Les trente minutes supplémentaires ont offert deux buts, poussant les deux équipes à régler leurs comptes dans une séance de tirs au buts. Au bout du suspense, le défenseur Vegard Forren a transformé le tir au but vainqueur pour les visiteurs. Ceux-ci vont donc jouer le troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions et se frotter aux Norvégiens de Molde. Quoi qu’il arrive, Klaksvík découvrira une Coupe d’Europe puisque les Féroïens seront reversés à l’échelon inférieur en cas de défaite.

Tears. Tears of joy. What a team. What a Club. What a town. What a story. Amazing support. This is unreal. — KÍ (@KI_Klaksvik) August 2, 2023

C’est l’heure de plier un Klaksvík.

Sochaux, la mort dans l’âme du foot français