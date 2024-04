Le coup de colère déplacé de l'entraîneur de l'AEK Athènes après la défaite contre le PAOK

Le folklore des classiques en Grèce.

Ce dimanche, le PAOK a inscrit un but sur le fil pour l’emporter face à l’AEK Athènes (3-2) dans un match crucial de la phase finale du championnat. Un résultat qui a frustré les joueurs du club de la capitale, et en particulier leur entraîneur, Matías Almeyda. Après le coup de sifflet final, l’Argentin, extrêmement nerveux, avait deux joueurs autour de lui pour tenter de le contrôler. L’ancien sulfureux milieu de terrain est tout de même parvenu à se libérer de leur étreinte et s’en est allé prendre par le cou le premier venu, le directeur adjoint de la lutte contre la violence sportive du PAOK. La police a alors dû intervenir pour interrompre ce bazar général.

Είναι αυτή εικόνα επαγγελματία προπονητή; Τραγικός Αλμέιδα. Μεντιλίμπαρ σε ευχαριστώ, πρώτα απ' όλα για το ήθος σου. #OlympiacosFC pic.twitter.com/YSR58mFN5D — Eric Clafton (@Tsarumon1) April 28, 2024

Cet incident pourrait causer à Almeyda jusqu’à trois matchs de suspension. L’intéressé s’est excusé, bien qu’il ne semblait pas pour autant particulièrement rongé par les remords : « Quand je vois qu’on me fait du tort, je réagis. Je suis un homme, le sang coule dans mes veines. Je ne vais pas changer ma personnalité. » En tête du championnat à deux journées de la fin, l’AEK n’a désormais plus le droit à l’erreur, comptant seulement quatre points d’avance sur le PAOK qui a encore un match de retard à disputer.

Dommage que le championnat grec fasse plus parler par ses bagarres que par son suspense.