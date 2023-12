Nasser al-Khelaïfi soutient toujours l’UEFA et se moque de la Superligue

C’est ce qu’on appelle une volée parfaite.

Après la décision de la cour de justice de l’Union européenne, c’est l’ensemble du monde du football qui s’en mêle. D’un côté, ceux qui vont du côté de Florentino Pérez soutenant la Superligue, de l’autre, ceux qui rejettent cette réforme. Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l’Association européenne des clubs s’est rangé auprès de l’UEFA dans la deuxième catégorie. Le dirigeant a indiqué que le club parisien « rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Superligue, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours ».

Présent en conférence de presse aux côtés d’Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, Nasser al-Khelaïfi s’est également permis de lancer une pique à Florentino Pérez : « C’est étrange, certains parlent de la Superligue avec les trophées de l’UEFA derrière eux. » Le président du Real Madrid a affectivement annoncé, plus tôt dans la journée, vivre un « grand jour pour le football » en posant devant les quatorze ligues des champions remportées par son club.

Quand on a tout gagné, c’est normal de se lasser.

« Ce n'est pas une victoire écrasante de la Superligue »