26 pays européens signent une déclaration pour soutenir l’UEFA contre Superligue

L’UEFA veut prendre l’avantage dans son match face à la Superligue.

Le congrès de l’UEFA se tient à Paris ce jeudi, à la Maison de la mutualité. Si Emmanuel Macron devait être présent, c’est finalement Amélie Oudéa-Castéra, la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, qui a prononcé le discours d’accueil. Au cours de cette présentation, elle a annoncé la signature par 26 États européens d’une déclaration commune qui rejette la fameuse Superligue et apporte son soutien aux « caractéristiques d’un modèle sportif européen », notamment sur « la structure pyramidale, le système ouvert de promotion et de relégation ».

Alors que le projet de Superligue d’A22 Sports est plus que jamais d’actualité depuis son homologation par la CJUE en décembre, ce message a été diffusé par l’ensemble des pays européens (à l’exception de l’Espagne, tiens, tiens) devant les dirigeants du football européen présents à Paris. Le président de l’UEFA Aleksander Čeferin a également envoyé un message à peine dissimulé aux instigateurs de cette nouvelle compétition : « En ce moment, des gens essaient de piétiner 70 ans d’histoire, en prétendant être les sauveurs du football, alors qu’en réalité, ils essaient de creuser sa tombe. »

La réponse de Florentino Pérez se fait déjà attendre.

Ces vieux cracks qui vont briller à la Coupe du monde des plus de 35 ans