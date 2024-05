Metz va contester le carton rouge de Georges Mikautadze

La colère ne retombe pas.

Battu au finish par Rennes après avoir mené au score, Metz a en plus vu son homme providentiel Georges Mikautadze être (très sévèrement) expulsé en toute fin de rencontre. Coupable d’un léger coup d’épaule sur Arnaud Kalimuendo, l’attaquant géorgien pourrait ainsi manquer les prochaines rencontres, décisives dans la course au maintien des Grenats. À moins que le club n’obtienne gain de cause en faisant annuler le carton.

« Aujourd’hui, le FC Metz a fait moins d’erreur, mais l’arbitre en a fait beaucoup trop, pestait le directeur du football Pierre Dréossi après le match, cité par France Bleu Lorraine. J’irai à la commission de discipline de la Ligue, non pour contester, mais pour faire regarder les images. La VAR a appelé l’arbitre pour lui dire qu’il n’y avait pas carton rouge et il a gardé cette décision incompréhensible. On va essayer d’expliquer à cette commission que ce carton rouge n’aurait jamais du exister. La VAR l’a appelé, pour lui dire que l’action ne méritait ni carton jaune, ni rouge, il n’a pas accepté cette conclusion. »

C’est désormais tout Strasbourg qui tremble en attendant la décision avant le derby.