Le FC Metz réalise le gros coup de ce mercato

Ils n’ont pas la télé à Amsterdam ?

Georges Mikautadze est officiellement de retour au FC Metz. Transféré à l’Ajax en août 2023 pour 16 millions d’euros, l’attaquant géorgien avait fini par revenir pendant le mercato d’hiver dans le club lorrain en prêt avec une option d’achat de 13 millions d’euros. L’Ajax Amsterdam a annoncé ce lundi que le FC Metz avait levé cette option d’achat, faisant officiellement de Mikautadze un joueur grenat, et ce, jusqu’en 2018. Le deal avait été acté le 30 mai dernier, et il a été finalisé ce lundi.

Ajax and FC Metz have reached an agreement on the transfer of Georges Mikautadze 🤝

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 1, 2024