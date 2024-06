Georges Mikautadze aurait choisi sa prochaine destination

Un nouveau roi sur le Rocher.

C’est l’un des feuilletons français du mercato estival qui pointe le bout de son nez, et il pourrait être déjà réglé. Selon les informations du journal L’Équipe ce mardi soir, Georges Mikautadze a fait son choix : il veut rejoindre Monaco, avec qui un accord verbal a été trouvé. Le Géorgien aurait multiplié les contacts avec les dirigeants monégasques et Adi Hütter, et il aurait été séduit par le projet proposé, alors que Lens ne pouvait pas s’aligner d’un point de vue salarial, et que Lyon et Rennes ne sont pas allés plus loin dans les négociations. La somme de vingt millions d’euros est évoquée, avec un bonus de deux millions. Le joueur souhaitait régler sa situation en club avant de démarrer son premier Euro avec la Géorgie.

Et il découvrira aussi la Ligue des champions la saison prochaine.

« Je les ai abandonnés » : Alexandre Oukidja cash sur sa boulette après la défaite face à Monaco