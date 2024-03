Pronostic Metz Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco assure face à Metz

Le FC Metz fait partie de ces formations qui effectuent régulièrement le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Remonté l’été dernier après une seule saison passée en 2e division, le club lorrain souffre dans l’élite. Actuellement, la formation dirigée par Bölöni se trouve en avant-dernière position avec 2 points de retard sur le barragiste, le FC Nantes, et 3 sur le premier non-relégable, Lorient. Dernièrement, les Messins avaient profité de leurs affrontements face aux 2 autres relégables, Nantes et Clermont, pour décrocher 2 victoires importantes. Toutefois, les partenaires de Maxime Collin n’ont pas su enchaîner en s’inclinant lors de la dernière journée à Reims (2-1). Tout reste possible dans cette dernière ligne droite, mais Metz doit rapidement réagir s’il veut conserver sa place. Pour atteindre cet objectif, le club lorrain compte sur Mikautadze, prêté par l’Ajax. Depuis son retour, le Géorgien a inscrit 3 buts.

En face, Monaco a un objectif diamétralement opposé puisqu’il vise le podium. Actuellement, le club du Rocher pointe en 3e position avec un seul point de retard sur Brest, second. La formation de la Principauté a surtout un regard dans le rétroviseur, puisqu’une meute d’équipes est à ses trousses. Depuis maintenant plusieurs semaines, on constate que l’ASM rencontre des difficultés à domicile où elle reste sur 6 réceptions sans le moindre succès. Pour son dernier match à Louis-II, la bande de Hutter a perdu des points face à un mal classé, Lorient (2-2). Lors de cette rencontre, les Monégasques peuvent s’en vouloir, car ils ont concédé l’égalisation au bout du temps additionnel. En revanche, Monaco se montre en verve loin de ses bases avec 5 victoires et un nul lors de ses 6 derniers déplacements. De plus, lors de ses 8 derniers matchs à Saint-Symphorien, la formation monégasque s’est imposée à 7 reprises. Pour affronter les Grenats, Hutter ne pourra pas compter sur Zakaria, suspendu, mais aussi sur son défenseur central chilien Maripán, qui s’est blessé avant d’affronter la France. Néanmoins, l’ASM garde un effectif de qualité qui devrait lui permettre de poursuivre sa belle dynamique en déplacement en s’imposant à Metz.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

