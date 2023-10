Philipp Köhn félicite Lamine Camara pour son lob de 58 mètres

Bon prince.

Le gardien de l’AS Monaco, Philipp Köhn, a encaissé l’un des buts de la saison face à Metz. Trop avancé au moment d’une perte de balle de ses coéquipiers dans l’entrejeu, le portier allemand a dû s’incliner sur le lob fou de Lamine Camara. Sans conséquences, puisque les Monégasques se sont tout de même imposés. « On a mal débuté avec un but incroyable, mais on a aussi marqué un joli but. On a les trois points, c’est très important, a rejoué Köhn après la rencontre pour Prime Vidéo. Le lob ? On a fait une petite faute avec une grande conséquence. Je n’avais aucune chance sur ce ballon, je ne peux que féliciter le buteur. »

Bon, maintenant on arrête avec les gardiens dans le rond central ?

Lamine Camara avait tout préparé avant son lob génial contre Monaco