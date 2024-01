Le Sénégal corrige la Gambie

Sénégal 3-0 Gambie

Buts : Gueye (4e) et Camara (52e, 86e) pour le Sénégal

Expulsion : Adams (45e+8) pour la Gambie

Une victoire sénégalo-Ligue 1 !

Sous les 37 degrés affichés au thermomètre de Yamoussoukro, le tenant du titre sénégalais faisait son entrée en lice dans cette CAN 2023. Face au voisin gambien, le Sénégal s’est imposé sans broncher (3-0) avec trois buts inscrits par deux pensionnaires de Ligue 1. Un succès permettant aux hommes d’Aliou Cissé de s’adjuger provisoirement la tête du groupe C, en attendant le choc Guinée-Cameroun.

Les Lions de la Téranga lancent de la meilleure des manières leur compétition. Mané profite d’un mauvais renvoi du défenseur gambien Colley pour servir sur un plateau Gueye, le milieu marseillais ne tergiverse pas et ouvre la marque d’une frappe à ras de terre (1-0, 4e). Et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant pour les Scorpions. Juste avant la pause, Adams est coupable d’une vilaine faute sur Camara, logiquement sanctionné d’un carton rouge (45e+8).

En infériorité numérique, la Gambie est proche d’égaliser par l’intermédiaire de Barrow, qui prend sa chance depuis l’entrée de la surface, mais sa tentative est repoussée par Mendy, vigilant (49e). L’ancien attaquant de Bologna peut s’en mordre les doigts, puisque quelques minutes plus tard, les hommes d’Aliou Cissé creusent l’écart. Servi par Sarr, Camara trouve la faille d’une frappe croisée qui termine sa trajectoire dans le petit filet opposé (2-0, 52e). La suite du match est un long fleuve tranquille pour le Sénégal qui se permet même de tripler la mise, et de quelle manière ! Ndiaye se joue de la défense gambienne et sert Camara à l’entrée de la surface, le Messin ne fait pas dans la dentelle et s’offre un doublé en nettoyant la lucarne gambienne (3-0, 86e).

Propre, net et sans bavure.

Sénégal (3-4-3) : Mendy – Koulibaly, Diallo (Ciss, 58e), Niakhaté (Seck, 81e) – Jakobs, Gueye (Mendy, 79e), Camara, Diatta – Mané, Diallo (Jackson, 58e), Sarr (Ndiaye, 78e). Entraîneur : Aliou Cissé.

Gambie (4-2-3-1) : Gaye – Touray (Fadera, 75e), Colley, Gomez, Janko – Manneh (Barry, 66e), Adams – Minteh (Sanyang, 83e), Darboe (Ceesay, 83e), Barrow – Sowe (Badamosi, 66e). Entraîneur : Tom Saintfiet.

