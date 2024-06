On sait (enfin) quand se déroulera la prochaine CAN

Sortez vos agendas !

Selon les informations de beIN Sports Mena (en Afrique du Nord), la prochaine Coupe d’Afrique des nations organisée au Maroc se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La décision a été prise ce vendredi lors d’une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, en Égypte.

https://x.com/beINSPORTSNews/status/1804165390680899969

Depuis quelques jours, la rumeur circulait : la CAN 2025 ne se tiendrait finalement pas en été, et la décision a donc bien été entérinée. Il faudra donc encore attendre pour revoir une deuxième Coupe d’Afrique des nations en été, après celle de 2019 en Égypte. La CAN féminine, aussi prévue au Maroc, a quant à elle été reportée d’une année et se disputera du 5 au 26 juillet 2025.

Les rois de l’orga.