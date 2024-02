L’équipe type de la CAN dévoilée

Les Avengers de la CAN du siècle.

Quelques jours après la victoire de la Côte d’Ivoire en finale de la CAN face au Nigeria, le groupe d’étude technique de la CAF a dévoilé ce mercredi l’équipe type de la compétition. Élu meilleur gardien du tournoi, le Sud-Africain Ronwen Williams est logiquement présent dans le onze, lui qui s’est particulièrement illustré lors des séances de tirs au but. En défense, William Troost-Ekong, buteur en finale et élu meilleur joueur du tournoi, est associé à son coéquipier Ola Aina, à Ghislan Konan ainsi qu’au Marseillais Chancel Mbemba.

La paire ivoirienne Jean Michaël Seri, Franck Kessié a été choisie dans l’entrejeu, accompagnée de Teboho Mokoena. Le trio d’attaque est composé de Yoane Wissa (deux buts), d’Ademola Lookman (trois buts) et d’Emilio Nsue, meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, mais suspendu par la fédération équatoguinéenne. Émerse Faé, débarqué en cours de compétition avec la Côte d’Ivoire, est choisi comme sélectionneur de l’équipe.

🇨🇮 X3 🇳🇬 X3 🇿🇦 X2 🇨🇩 X2 🇬🇶 X1

Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk

— CAF (@CAF_Online) February 14, 2024