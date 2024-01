La Côte d’Ivoire glacée par le Nigeria

Côte d’Ivoire 0-1 Nigeria

But : Troost-Ekong (55e, SP)

Coup de froid.

Après une victoire inaugurale pour lancer sa CAN, la Côte d’Ivoire a été surpassée par le Nigeria (0-1) ce jeudi, dans la deuxième journée du groupe A.

En patron, Victor Osimhen a allumé la première mèche de ce choc. Lancé en profondeur, l’avant-centre prend de vitesse la défense ivoirienne, mais enlève trop sa frappe qui meurt dans les tribunes du stade Alassane Ouattara (8e). Dans la foulée, Christian Kouamé réplique en profitant de la passivité nigériane et obligeant Stanley Nwabali à s’employer (9e). Le portier des Super Eagles sera de nouveau sollicité sur une volée d’Evan Ndicka (15e) et sur une tentative lointaine de Seko Fofana (31e) au cours d’une première période dominée par les hommes de Jean-Louis Gasset.

Au retour des vestiaires, le Nigeria se montre plus offensif. Osimhen se distingue alors de nouveau en obtenant un penalty après un duel avec Ousmane Diomande. Le capitaine William Troost-Ekong prend ses responsabilités et déchire les filets d’un tir surpuissant plein axe (0-1, 55e). C’est ensuite au tour de l’avant-centre de Naples de faire frissonner tout un pays sur une tête flirtant avec le montant ivoirien (61e). Tétanisés, les Éléphants s’en remettent à Seko Fofana, mais sa frappe – de loin comme toujours – passe au ras du poteau gauche (73e), avant qu’une autre, plus désespérée, ne s’envole (86e). Bien repliés, les Nigérians ne cédent pas et en profitent pour passer devant leurs hôtes au classement.

Mais c’est bien la Guinée équatoriale qui est en tête de cette poule !

Côte d’Ivoire (3-5-2) : Y. Fofana – Diomandé, Ndicka, Konan (Diakité, 80e) – Sangaré, S. Fofana, Kessié, Kouamé (Bamba, 67e), Aurier (Singo, 67e) – Krasso (Konaté, 84e), Boga (Pépé, 67e). Sélectionneur : Jean-Louis Gasset.

Nigeria (4-3-3) : Nwabali – Sanusi (Omeruo, 80e), Troost-Ekong, Ajayi, Aina – Bassey, Onyeka, Iwobi – Chukwueze (Simon, 72e), Osimhen (Onuachu, 88e), Lookman (Osayi-Samuel, 80e). Sélectionneur : José Peseiro.

