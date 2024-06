Kvaratskhelia, (autre) fausse bonne idée du PSG ?

Une obligation. Malgré une saison globalement réussie avec un doublé coupe championnat et une demi-finale de Ligue des champions à la clé, le Paris Saint-Germain se voit contraint de renforcer son attaque. La raison ? Le départ de Kylian Mbappé, et ses plus de 30 buts par année. Alors, qui pour combler ce vide bien réel malgré les derniers mois critiques du capitaine de l’équipe de France ? Tandis que l’arrivée de Matvey Safonov en doublure de Gianluigi Donnarumma constitue le premier dossier chaud dans la capitale, un autre joueur révélé en Premier-Liga russe est d’accord pour rejoindre le PSG selon les informations de L’Équipe : Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier gauche du Napoli. Un potentiel concurrent pour Bradley Barcola, alors que le jeune espoir tricolore commence tout juste à faire son trou. Comme pour Safonov, le jeu en vaut-il réellement la chandelle et le cheval de bataille est-il le bon ?

Pas vraiment une opportunité

Premier problème : Aurelio De Laurentiis, en bon producteur gourmand de cinéma, réclame 100 millions d’euros et l’on sait à quel point le fantasque magnat est dur en affaires. Loin de vouloir encore dépenser le PEL du Qatar (à moins que…), les Parisiens seraient donc en train d’étudier une offre à 60 millions plus un package de joueurs. Or, qui pourrait bien faire le voyage inverse et serait capable de vraiment compenser qualitativement le départ de la star géorgienne de Willy Sagnol ? Randal Kolo Muani et Milan Škriniar, plus un paquet d’indésirables ? Compliqué. Sans oublier que d’autres secteurs de jeu semblent plus prioritaires à renforcer, comme la défense centrale (histoire d’éviter de rejouer avec Lucas Beraldo d’entrée en demi-finales de Ligue des champions, par exemple) et le milieu de terrain (pour faire en sorte que Vitinha ne se sente plus autant esseulé)… ou encore le poste d’attaquant central, bien sûr, puisque le PSG est parti pour rester en 4-3-3.

Second problème : le probable futur coach des Partenopei, Antonio Conte, considère « Kvaradona » comme intransférable d’après le Corriere dello Sport. Le volcanique entraîneur, attendu pour prendre la suite de Francesco Calzona, ne désire en aucun cas démembrer l’équipe actuelle : il compte sur Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka, Matteo Politano et donc Kvaratskhelia (23 ans). Le tout, malgré l’absence de coupe d’Europe sur les pentes du Vésuve et malgré la saison en demi-teinte du numéro 77. En demi-teinte parce qu’après un exercice inaugural enthousiasmant (et légèrement en surrégime) en Serie A, la flamme de l’ailier faux pied a baissé en intensité en 2023-2024. Plus prévisible dans ses gestes, dans ses dribbles et dans ses décisions… mais aussi perturbé par des embrouilles de vestiaire.

Kvara plutôt qu’Osimhen ?

Pas aidé par son agent Mamuka Jugeli, Kvara a vu ce dernier envoyer – par la parole, seulement – son coéquipier Victor Osimhen… en Arabie saoudite. Chose qui n’a, évidemment, pas été du goût du principal intéressé. Victor Osimhen, justement. Un des rares joueurs avec un bon de sortie côté napolitain, d’ailleurs longtemps pisté par le PSG la saison passée et qui n’a toujours pas reçu d’offre concrète. La solution ne serait-elle pas plutôt de tout miser sur le Super Eagle, quitte à vouloir piquer coûte que coûte un joueur à Conte ? Cela aurait un coût encore plus élevé (entre 120 et 130 millions), mais avec plus de garanties sportives dans la balance. En matière de besoins post-Mbappé, en tout cas, son profil se détache.

Son rendement dans la veine de sa saison révélation au LOSC en 2019-2020 n’offre que très peu de doutes, y compris en Coupe d’Europe. Sans parler de ses qualités défensives pour un avant-centre de calibre international, qui feraient beaucoup de bien aux Franciliens. Son avenir est actuellement dans le flou, tant il ne semble pas emballé par l’intérêt de Chelsea, et le moment semble donc propice à un forcing des Parisiens. Attention à ne pas se tromper de cible une fois de plus, en tout cas, au risque de remettre une pièce dans la machine nommée « plafond de verre en C1 ».

Dortmund-Real Madrid : une finale entre deux mondes