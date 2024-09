Buteur avec le Nigeria, Victor Osimhen retrouve le sourire

Une bouffée d’air frais.

Après un mercato extrêmement compliqué, un départ de Naples par la petite porte et une signature à Galatasaray en début de semaine, Victor Osimhen a enfin rejoué au foot, avec le Nigeria, contre le Bénin. Et il a marqué. Entré à la 72e, l’avant-centre a trompé le gardien cinq minutes plus tard, d’une reprise sans contrôle dans la surface. Absent lors de la trêve internationale du mois de juin, l’attaquant n’avait plus marqué depuis le 6 mai, sous le maillot du Napoli, à Udine. Une libération. Le candidat au Ballon d’or Ademola Lookman a inscrit les deux autres buts des Super Eagles, vainqueurs 3-0 ce soir. Osimhen aura l’occasion de retrouver un peu plus de rythme encore dans trois jours face au Rwanda, avant de rentrer en Turquie pour étrenner ses nouvelles couleurs.

Le derby contre le Fener arrive déjà dans deux semaines…

