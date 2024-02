Stéphane Sessègnon prend sa retraite internationale

Au revoir, légende.

Selon le média Bénin Football, Stéphane Sessègnon a annoncé qu’il prenait sa retraite internationale. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain aura marqué l’histoire des Guépards. Après 20 ans de bons et loyaux services et trois CAN disputées, le meilleur buteur (avec 24 pions) et l’homme le plus capé de la sélection (84 apparitions) aura donc disputé son dernier match avec le Bénin face au Mozambique en septembre dernier (3-2). À 39 ans, il est actuellement sans club après la fin de son expérience avec le club malte du Serens FC en juillet dernier.

