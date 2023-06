Deux morts après une bousculade lors du match Bénin-Sénégal

Après la rencontre entre le Bénin au Sénégal, comptant pour les éliminations de la Coupe d’Afrique des nations 2024 et disputé samedi dernier au Stade de l’amitié de Cotonou, deux personnes ont perdu la vie dans une bousculade. Selon des sources policières et plusieurs témoins, dix autres ont été blessées. En conséquence de quoi, le procureur de la République Jules Ahoga a déclaré l’ouverture d’une enquête afin de déterminer la cause de ce drame. Celui-ci a constaté que « certains supporters qui accédaient aux gradins » ont eu « un malaise avec perte durable de connaissance et d’autres seraient passés par-dessus les gradins sans attendre l’aide des secouristes ». Pour l’occasion, les places étaient gratuites afin d’assurer un maximum de soutien aux Écureuils, toujours en course pour la qualification finale.

🇧🇯 Sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Cotonou, Jules Ahoga, la police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du drame qui a occasionné des décès au cours du match Bénin-Sénégal le samedi 17 juin 2023. pic.twitter.com/iWzwRZRqKP — Actualités229 (@actualites229) June 19, 2023

En 2019, treize personnes avaient déjà perdu la vie dans un événement similaire lors du match Bénin-Togo.

Le Sénégal accroché au Bénin