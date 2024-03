Un joueur de 15 ans convoqué avec le Sénégal

Oubliez Warren Zaïre-Emery et Lamine Yamal : voici Amara Diouf.

Renouvelé de justesse par sa fédération après une CAN ratée, Aliou Cissé doit à nouveau faire ses preuves. Pour cette nouvelle liste, le sélectionneur a choisi de convoquer le wonderkid sénégalais Amara Diouf. Du haut de ses 15 ans, il compte déjà 19 minutes de jeu avec les Lions de la Téranga et représente la nouvelle génération sénégalaise. L‘attaquant évolue à l’académie Génération Foot, club sénégalais partenaire du FC Metz qui s’est déjà assuré de récupérer le talent d’ici quelques années.

📋 La liste des 31 joueurs convoqués par le sélectionneur national Aliou Cissé pour nos deux matchs amicaux du mois de mars à Amiens en France : le 22/03 contre le Gabon et le 26/03 contre le Benin. #ListeGaindeyi pic.twitter.com/sRLgwr06Yz — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 15, 2024

Le reste de la liste reste dans la continuité de la CAN 2023 : Aliou Cissé reconduit ses cadres comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly. La pépite messine Lamine Camara est là, tout comme Bamba Dieng et Nampalys Mendy. À noter la première convocation du Strasbourgeois Habib Diarra, qui a récemment tranché en faveur de la sélection sénégalaise malgré ses capes avec les Bleuets. Les 22 et 26 mars prochains, ces 31 joueurs feront face au Gabon et au Bénin au stade de la Licorne d’Amiens.

C’est Omar Daf qui doit être ravi.

Le Sénégal maintient sa confiance en Aliou Cissé