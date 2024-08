Un nouveau sélectionneur pour le Nigeria

He CAN do it.

La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé ce mardi la nomination de Bruno Labbadia comme nouveau sélectionneur des Super Eagles. L’entraîneur allemand, qui succède à Finidi George, devient ainsi le 37e technicien à se poser sur le banc de l’équipe nationale masculine du Nigeria.

Labbadia, âgé de 58 ans, prend en main la sélection après avoir quitté le VfB Stuttgart en avril 2023. C’est sa première expérience à la tête d’une sélection nationale et également sa première mission hors d’Allemagne, où il a construit l’ensemble de sa carrière, notamment en Bundesliga, en tant que joueur et comme entraîneur. Cette nomination marque le troisième changement de sélectionneur depuis le début de l’année pour le Nigeria, qui depuis sa défaite en finale de la CAN 2024 est en constant remaniement.

German, Bruno Labbadia, becomes 37th Head Coach of the @NGSuperEagles The Nigeria Football Federation has announced that it has reached an agreement with German tactician, Bruno Labbadia, to become the Head Coach of Nigeria’s Senior Men National Team, Super Eagles. pic.twitter.com/AKq92upW4g — The NFF 🇳🇬 (@thenff) August 27, 2024

Labbadia aura l’occasion de faire ses débuts rapidement, à l’occasion du premier match des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Bénin, prévu le 7 septembre à Uyo, avant un déplacement à Kigali pour y affronter le Rwanda.

Le bonhomme a l’avantage de bien connaître Victor Osimhen : ce dernier avait joué sous ses ordres à Wolfsburg.

