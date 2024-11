Deux pays valident leur ticket pour la prochaine CAN, le Ghana dernier de son groupe de qualification

Contrairement à la France, certains pays vibrent après des 0-0.

Les dernières rencontres des phases de qualification de la Coupe d’Afrique des nations 2025 se jouent en cette période de trêve internationale. Ce lundi, le Soudan et le Bénin ont officiellement validé leur participation pour la prestigieuse compétition. Un match nul et vierge à domicile face aux Angolais, déjà qualifiés, a suffi aux Soudanais (0-0). Les Faucons de Jediane se classent à la deuxième place du groupe F avec 8 points, derrière l’Angola (14 pts) et devant le Niger (7 pts), non-qualifié. Pourtant troisième équipe la plus titrée du continent avec quatre sacres, le Ghana termine à une piteuse quatrième place avec trois points.

Le Nigeria lève le pied

Le Bénin fera son retour à la CAN, six ans après avoir disputé les quarts de finale en 2019. Les Guépards se sont eux aussi contentés de prendre un point sans but en déplacement face à la Libye (0-0) pour se qualifier. Les hommes de Gernot Rohr terminent à la deuxième place du groupe D avec huit points, laissant sur la touche le Rwanda, troisième avec le même nombre d’unités après avoir pourtant fait tomber le Nigeria cet après-midi (1-2). Avec 13 points, les Super Eagles étaient d’ores et déjà assurés de finir en tête du groupe.

Il ne reste désormais plus que trois tickets pour participer à la compétition continentale. Les places se joueront entre le Botswana et la Mauritanie (groupe C), la Guinée et la Tanzanie (groupe H) et le Mozambique et la Guinée-Bissau (groupe I). La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Plus que 398 dodos, et on y sera.

