La sélection béninoise a été attaquée en Libye

Mad Max.

En déplacement à Tripoli ce dimanche pour y défier la Libye, le Bénin est reparti avec un point (0-0) et la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations en 2025. Malheureusement pour les Guépards, la fête n’aura pas eu lieu comme ils l’escomptaient. En effet, au coup de sifflet final, plusieurs spectateurs ont déboulé des tribunes du stade du 11-Juin afin d’en découdre, tel que le décrit Afrik-Foot. Coups et violences diverses ont ainsi touché les Béninois, à commencer par le sélectionneur, Gernot Rohr, blessé au bras. Le groupe béninois a alors dû s’efforcer de rester dans le vestiaire durant près d’une heure, jusqu’à l’arrivée d’une escorte policière. Interrogé, l’attaquant Steve Mounié a pointé du doigt les limites franchies durant cette rencontre : « C’était vraiment une zone de guerre. Cette équipe de Libye, ce pays, si je puis dire, et ses supporters ne nous ont pas respectés en début de match. Ils ont sifflé notre hymne national, et nous en avons fait une affaire personnelle. On voulait sortir avec la qualification, on l’a fait dans la difficulté. »

🇧🇯🇱🇾La réaction de Steve Mounié après le match. 🗣️"Ce pays, la Libye ne nous a pas respecté "#sna #Benin #AFCONQ2025 pic.twitter.com/xMHH74wlgR — Sport News Africa (@snewsafrica) November 19, 2024

En octobre dernier, toujours dans le cadre de ces qualifications, la délégation libyenne s’était distinguée en bloquant l’équipe du Nigeria à l’aéroport d’Al Abraq pendant douze heures, sans accès aux commodités. Les Nigérians avaient alors refusé de disputer le match et étaient parvenus à obtenir gain de cause auprès de la Confédération africaine de football (victoire 0-3 sur tapis vert).

En attendant une nouvelle sanction.

Deux pays valident leur ticket pour la prochaine CAN, le Ghana dernier de son groupe de qualification