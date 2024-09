Galatasaray glace Fenerbahçe et José Mourinho

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Buts : Džeko (63e, SP) pour le Fener // Livakovic (20e, CSC), Mertens (28e) et Sara (60e) pour Gala

José Mourinho s’en souviendra !

Pour son premier Clasico en Liga, le technicien portugais avait pris une manita, pour son premier derby stambouliote, il a pris une rouste (1-3). Opposés dès la sixième journée de Süper Lig, Fenerbahçe et Galatasaray se sont livrés un spectaculaire duel, alors que le champion en titre est venu s’imposer autoritairement sur la pelouse des hommes de José Mourinho.

Osimhen maladroit mais décisif

Il n’est pas sur la liste des buteurs puisque le but a été donné à Livakovic contre son camp mais c’est bien la merveille de frappe de Lucas Torreira qui a réveillé tout le stade (20e, 0-1). Presque dans la foulée donc, c’est le duo Victor Osimhen – Dries Mertens qui a illuminé le match, le premier à la passe, du torse, le deuxième à la finition, d’un joli lob (28e). Avec cette avance au score, Galatasaray a obtenu un peu plus de tranquillité face aux offensives adverses, nombreuses mais pas assez précises, pour faire la course en tête à la pause.

🦁 Lucas Torreira, ceza sahası dışından çok şık vuruyor! #FBvGS pic.twitter.com/BCHDZa7oH6 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 21, 2024

Actif, Allan Saint-Maximin a bien tenté de remuer son équipe dans en deuxième période, mais Gabriel Sara d’une frappe enroulée du gauche a assuré le succès des hommes d’Okan Buruk à trente minutes du coup de sifflet final (60e). Un étrange penalty accordé au Fener a un temps relancé le match et permis à Džeko d’inscrire son cinquième but en championnat cette saison (63e), mais les locaux ont manqué trop d’occasions. En tête du classement, Galatasaray compte déjà cinq points d’avance sur son plus grand rival.

Un vrai poulet ce match !

Le tacle gratos de Mourinho sur Osimhen