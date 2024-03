Dries Mertens : « Il serait stupide d’arrêter maintenant »

De la même école que Messi, mais dans un vrai championnat.

Parti en Turquie à l’été 2022 après neuf saisons sous les couleurs du Napoli, Dries Mertens a annoncé en conférence de presse « essayer de continuer encore un an » avant de raccrocher les crampons. D’après des informations du média belge La DH Les Sports+, l’ailier de 36 ans savoure la saison avec son club de Galatasaray : « Je me plais actuellement sur le terrain, et l’entraîneur (Okan Buruk) me donne beaucoup de confiance. En fait, les choses se passent mieux que prévu. »

Avec déjà 42 matchs disputés cette saison, 8 buts inscrits et 11 passes délivrés, Mertens affiche des statistiques plus qu’honorables pour une fin de carrière. Il s’est notamment montré décisif en championnat, où Galatasaray est leader avec deux points d’avance, mais aussi en Ligue des champions face à Manchester United et au Bayern Munich. Alors que c’était « du 50-50 » il y a encore quelques mois, le natif de Louvain semble s’être trouvé une seconde jeunesse du côté d’Istanbul : « Je pense que je vais prolonger l’aventure d’un an. Je m’amuse, je peux m’entraîner tous les jours, je joue beaucoup et je n’ai pas de douleurs. Il serait donc stupide d’arrêter maintenant. »

Et pourquoi pas tenter de devenir le meilleur buteur des Stambouliotes ?

