José Mourinho fait encore des siennes en Turquie

Ça rentre directement dans le top 3 de ses cartons jaunes les plus marrants.

Opposé à Antalyaspor ce dimanche à l’occasion de la 7e journée de Süper Lig, Fenerbahçe s’est ressaisi en s’imposant 0-2, une semaine après son revers contre Galatasaray. Mais l’image du match est probablement le carton jaune reçu par José Mourinho. Alors que son équipe menait 0-1 depuis l’ouverture du score de Dušan Tadić, le technicien portugais pensait pouvoir compter sur un matelas de deux buts avec la réalisation d’Edin Džeko. Mais le but du Bosnien a finalement été refusé. Ce qui n’a pas plu au Special One, qui a remis l’action sur son ordinateur portable, avant de le déposer en plein devant la caméra du diffuseur, l’air de rien. Pour son culot, il a été averti d’un carton jaune. Une peine de courte durée, puisque le Fener a finalement réussi à inscrire ce deuxième but trois minutes plus tard.

Jose Mourinho, Laptop'ını yer kamerasının önüne koyarak tepki gösterdi ve sarı kart gördü. pic.twitter.com/94PurVtXnY — Anlık Goller (@ghyayin13) September 29, 2024

Parfois, on se demande si ce n’est pas José Garcia qui a pris la place de Mourinho.