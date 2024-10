L’arbitre d’Islande-Turquie invalide le penalty de Çalhanoğlu pour une raison insolite

Vive la VAR !

Malgré leur victoire acquise au forceps en Islande (2-4), les Turcs se sont vu refuser un but pour une raison tout à fait improbable. À l’heure de jeu, Hakan Çalhanoğlu transforme son penalty et l’arbitre valide l’égalisation des visiteurs. Mais autour, les Islandais lèvent les bras en l’air et contestent la validité du but. Si pas grand monde dans le stade – et devant sa télé – ne comprend l’indignation des Islandais, les ralentis sont sans appel : le milieu de terrain de l’Inter Milan a touché deux fois le ballon au moment de sa frappe.

👀 Scène complètement folle : Hakan Calhanoglu s'est vu refuser son penalty après un double contact sur la frappe !#lequipeFOOT pic.twitter.com/o97j3gFTco — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 14, 2024

Avec l’appui des images de la VAR, l’arbitre donne raison aux Islandais et refuse logiquement le but. Une phénomène qui n’empêche pas les Turcs d’obtenir un second penalty quelques minutes plus tard. Cette fois-ci, pas de coup foireux tenté par Çalhanoğlu, qui transforme légalement la sentence.

Sur un terrain glissant, attention à bien mettre ses vissées.

