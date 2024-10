Les Lyonnaises déroulent contre Galatasaray

Olympique lyonnais 3 – 0 Galatasaray

Buts : Diani (34e, 77e), Gilles (45e) pour les Fenottes

Le malentendu n’a pas marché pour Galatasaray.

Seul représentant tricolore cette saison en Ligue des champions, l’OL a tenu son rang pour son entrée en matière en s’imposant 3 à 0. Galatasaray, première équipe turque à atteindre ce stade de la compétition, n’a pas réussi à créer la surprise dans un Groupama Stadium bien vide. Lors des 90 minutes, la domination lyonnaise a été outrageuse et accompagnée d’une pléthore d’occasions.

Et un, et deux, et trois buts de la tête

Face à la maladresse dans le dernier geste des Lyonnaises, c’est Kadidiatou Diani qui a été la Fenotte la plus dangereuse de la rencontre. L’ancienne Parisienne a cru ouvrir le score peu avant le quart d’heure de jeu, mais Berna Yeniceri est venue sauver le ballon sur la ligne de but (13e). Il en fallait plus pour déstabiliser l’internationale tricolore. Après s’être défaite de son marquage, la numéro 11 des Fenottes est venue propulser le cuir dans les buts de Gamze Yaman, apportant la conclusion parfaite au caviar délivré par Tabitha Chawinga (1-0, 34e).

Les Stambouliotes ont tenté de jouer crânement leur chance, à l’image de la frappe d’Ebru Topcu qui a forcé Christiane Endler à se détendre pour détourner le cuir (15e), mais ont fini par céder face aux vagues blanches. Le but du break est intervenu juste avant la mi-temps, avec un nouvelle réalisation de la tête pour Vanessa Gilles et une passe décisive une nouvelle fois signée Chawinga (2-0, 45e).

✌️ | Et de deux pour l'OL qui fait le break juste avant la mi-temps ! Tabitha Chawinga est en feu ce soir !🤩💥 #OLGS pic.twitter.com/Ohki8snHtM — DAZN France (@DAZN_FR) October 8, 2024

La seconde période s’est déroulée exactement comme la première. Les Lyonnaises ont été supérieures à leurs adversaires du soir dans tous les compartiments du jeu, avec beaucoup d’occasions créées mais manquant toujours de justesse dans leur dernier geste. Avant que Diani ne parvienne à inscrire son deuxième but de la soirée…toujours de la tête. Une réalisation servie sur un plateau par Amel Majri venue remplacer Chawinga plus tôt dans la rencontre (3-0, 77e). Dans l’autre rencontre, la Roma a pris le meilleur sur Wolfsburg (1-0).

En tout cas la saison des vendanges a été bonne du côté de Décines.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Svava (Huerta, 76e) Renard (Egurrola, 81e), Gilles, Carpenter – Horan, van de Donk (Däbritz, 76e), Marozsán – Chawinga (Majri, 61e), Dumornay, Diani (Hegerberg, 81e). Entraîneur : Joe Montemurro.

Galatasaray (4-4-1-1) : Yaman – Yeniceri, Karatas, Demehin, Altintas – Karabulut, Esen Ecem, Topucu, Bakarandze – Usme (Malado Diallo, 67e) – Stašková (Parlak, 78e). Entraîneur : Metin Ülgen.

