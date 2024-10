Ligue des champions (F) : le Bayern frappe un grand coup contre Arsenal

Buts : Viggósdóttir (43e), Lohmann (56e), Harder (73e, 78e, 86e) pour les Bavaroises // Mariona (30e), Laia Codina (65e) pour les Gunners.

Le Bayern Munich a créé la surprise à domicile en dominant Arsenal dans une large victoire 5-2, marquée par un triplé de la Danoise Pernille Harder. Les Bavaroises, déjà impressionnantes la saison passée mais éliminées aux portes du dernier carré par le Paris Saint-Germain, se sont montrées très en jambes au retour des vestiaires et ont fait basculer une rencontre lancée par les Gunners. L’Espagnole Mariona Caldentey, qui disputait son premier match de Ligue des champions sous la tunique d’Arsenal, ouvre le score sur une volée (1-0, 30e), avant de voir l’Islandaise Glódís Perla Viggósdóttir égaliser sur un beau coup de casque lobé (1-1, 43e).

Puis les Bavaroises se sont réveillées après la pause : Lohmann remet les Allemandes devant avec un plat du pied au premier poteau (2-1, 56e), puis Pernille Harder entre en jeu et enchaîne un triplé en 15 minutes : une tête sur corner (3-2, 73e), une tête sur un centre (4-2, 78e) et un ballon coupé au second poteau (5-2, 86e). Entre-temps, Laia Codina a réduit le score pour Arsenal (65e), inscrivant ainsi son premier but en Ligue des champions. Anecdotique vu le score que prend son équipe après 90 minutes.

Pernille Harder's thirteen-minute hat trick today mean she has scored 38 goals in 50 appearances in the UWCL (just outside the top ten all-time goalscorers). She has now also scored for four different sides in the competition #BAYARS #FCBARS pic.twitter.com/TAZ1wBZkbI

— Asif Burhan (@AsifBurhan) October 9, 2024